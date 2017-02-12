В аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества пострадали 50 человек
В мире | 12 февраля 2017 года, 15:06
Более 50 человек пострадали в аэропорту Гамбурга из-за утечки неизвестного вещества. Об этом сообщил в воскресенье таблоид Bild.
Аэропорт закрыт, воздушное сообщение приостановлено. Из всех терминалов эвакуированы люди. По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования. В настоящее время специалисты выясняют вопрос, о каком веществе идет речь.
Пострадавшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.
Как отмечает "Интерфакс", на месте происшествия сейчас работают представители всех экстренных служб. Аэропорт прекратил прием и отправку самолетов.
Источник: ТАСС