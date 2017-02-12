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Терминалы аэропорта Гамбурга снова открылись для посетителей, авиасообщение возобновлено. Об этом сообщил представитель аэропорта.

Ранее в воскресенье полиция эвакуировала людей из всех терминалов из-за утечки неизвестного вещества. Пострадали более 50 человек. Они жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.

Воздушное сообщение было приостановлено с 12:30 (13:30 по латвийскому времени) до 13:45 (14:45 по латвийскому времени).

По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования.