Аэропорт Гамбурга возобновил работу после инцидента
В мире | 12 февраля 2017 года, 15:38
Терминалы аэропорта Гамбурга снова открылись для посетителей, авиасообщение возобновлено. Об этом сообщил представитель аэропорта.
Ранее в воскресенье полиция эвакуировала людей из всех терминалов из-за утечки неизвестного вещества. Пострадали более 50 человек. Они жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.
Воздушное сообщение было приостановлено с 12:30 (13:30 по латвийскому времени) до 13:45 (14:45 по латвийскому времени).
По предварительным данным, утечка произошла в системе кондиционирования.
Источник: ТАСС