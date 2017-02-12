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Бывший министр иностранных дел, социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер избран президентом Германии.

Президента Германии выбирает Федеральное собрание, которое состоит из 630 депутатов бундестага и 630 представителей федеральных земель. Для избрания в первом туре Штайнмайеру нужно было набрать 631 голос. За его кандидатуру проголосовал 931 человек, а всего подали голоса 1239 парламентариев.

Штайнмайер с самого начала считался главным кандидатом на пост президента. Действующий президент Йоахим Гаук ранее отказался выдвигаться на новый срок, объяснив это решение возрастом – сейчас ему 77 лет.

Добавим, Ригу в качестве министра иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер последний раз посещал в сентябре прошлого года. Тогда в столице проходила встреча министров иностранных дел стран Балтии и Германии, на которой обсуждалась ситуация в Европе. После встречи должностные лица обязались углублять сотрудничество в сфере обороны и безопасности, продолжая выполнение решений саммита в Варшаве.

Между тем, глава МИДа Эдгар Ринкевич на встрече заявил, что НАТО, помимо политики сдерживания, необходимо также развивать диалог с Россией.