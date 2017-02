В мире |

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что телеканал CNN отключил экс-кандидата в президенты от демократов, сенатора Берни Сандерса из эфира после того, как он использовал термин "фейковые новости" в отношении канала.

"Когда Берни Сандерс был на канале CNN с ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ, его отключили за использование термина "фейковые новости" для описания телекомпании. Они сказали, что это были технические проблемы!" — написал он.

While on FAKE NEWS @CNN, Bernie Sanders was cut off for using the term fake news to describe the network. They said technical difficulties!