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Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что телеканал CNN отключил экс-кандидата в президенты от демократов, сенатора Берни Сандерса из эфира после того, как он использовал термин "фейковые новости" в отношении канала.

"Когда Берни Сандерс был на канале CNN с ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ, его отключили за использование термина "фейковые новости" для описания телекомпании. Они сказали, что это были технические проблемы!" — написал он.

While on FAKE NEWS @CNN, Bernie Sanders was cut off for using the term fake news to describe the network. They said technical difficulties! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 февраля 2017 г.

10 февраля в эфире CNN Сандерс действительно сказал, что президент, вероятно, смотрит "фейковые новости CNN". Тем не менее сенатор отметил, что это была шутка. Ведущая ответила, что поняла шутку политика, и спросила его мнение.

Однако после этих слов Сандерса связь с ним была потеряна: он не слышал слов ведущей, хотя она слышала, как он спрашивал, находится ли он все еще в эфире. Видеотрансляция при этом продолжала идти и из студии, где находился сенатор.