Трамп: CNN отключил сенатора Сандерса от эфира за "фейковые новости" (1)

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В мире | 12 февраля 2017 года, 17:17

Президент США Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Twitter заявил, что телеканал CNN отключил экс-кандидата в президенты от демократов, сенатора Берни Сандерса из эфира после того, как он использовал термин "фейковые новости" в отношении канала.

"Когда Берни Сандерс был на канале CNN с ФЕЙКОВЫМИ НОВОСТЯМИ, его отключили за использование термина "фейковые новости" для описания телекомпании. Они сказали, что это были технические проблемы!" — написал он.

10 февраля в эфире CNN Сандерс действительно сказал, что президент, вероятно, смотрит "фейковые новости CNN". Тем не менее сенатор отметил, что это была шутка. Ведущая ответила, что поняла шутку политика, и спросила его мнение.

Однако после этих слов Сандерса связь с ним была потеряна: он не слышал слов ведущей, хотя она слышала, как он спрашивал, находится ли он все еще в эфире. Видеотрансляция при этом продолжала идти и из студии, где находился сенатор.

Источник: Газета.ru
Комментарии 1
Alex1 час назад
Так CNN с упорством барана обосралась намедни и со Сноуденом ,типа Россия собирается "обменять" того ради подмазки Трампа ...Шо за биндюжники в том CNN собрались ?А вот прикол журналистов RT повеселил - опрос на улицах Нью-Йорка -как вы относитесь к захвату Россией средневосточного государства Кыргбекистан.Реакция тупых янки стандартная...
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