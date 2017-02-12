В мире |

Причиной отравления людей в аэропорту им. Гельмута Шмидта в Гамбурге, по предварительным данным, стала утечка газа из баллончика перцового аэрозоля, сообщает Welt со ссылкой на представителей отдела пожарной охраны аэропорта.

По словам спасателей, при обследовании помещений аэропорта они нашли пустой баллончик из-под спрея около диспетчерской. Вероятно, газ из него затянулся в систему кондиционирования, и он распылился на пассажиров и персонал.

"Это не глупая шалость, это преступление", — заявил представитель полиции города.

Также стало известно, что число пострадавших при отравлении увеличилось до 68 человек. На месте работают около 120 спасателей. Полиция Гамбурга начала расследование по факту инцидента.

Ранее в воскресенье полиция эвакуировала людей из всех терминалов аэропорта в Гамбурге из-за утечки неизвестного вещества. Постравшие жаловались на кашель, затруднение дыхания и раздражение глаз.