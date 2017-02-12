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Западно-Сибирская транспортная прокуратура проводит проверку в связи с сообщением очевидцев о крушении вертолета в районе Телецкого озера в Республике Алтай с пятью пассажирами на борту. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"По предварительной информации (со слов очевидца) 12 февраля 2017 года в в 20.00 (15.00 по латвийскому времени) в Турочакском районе Республики Горный Алтай потерпел крушение вертолет Robinson-66. Обстоятельства происшедшего устанавливаются. По данному факту Горно-Алтайской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, на борту вертолета находились пять человек. По сообщению очевидцев, доследственную проверку также начало Западно-Сибирское СУ СК РФ на транспорте.

Источники сообщают, что вертолет, принадлежащий авикомпании "АлтайАвиа", совершал экскурсионный полет.

К месту падения выдвинулась аэромобильная группировка ГУ МЧС России по республике Алтай и спасатели Алтайского филиала регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. "Проводится наращивание группировки. В готовности к вылету находятся два вертолета Ми-8 МЧС России с водолазами на борту", - сообщили в свою очередь в Сибирском региональном центре МЧС.