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Вертолет Robinson, по предварительным данным, потерпел крушение в Республике Алтай, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета.

По данным ведомства, вертолет потерпел крушение в 20.00 (16.00 мск) в Турочакском районе. О происшествии сообщили очевидцы. По их словам, вертолет упал в Телецкое озеро и затонул, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В региональном управлении МЧС подтвердили, что вертолет не выходит на связь. На борту воздушного судна предположительно находились пять человек, сообщили в ведомстве.

Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, вертолет вылетел примерно в 20.00 с кордона Кокши. Среди пассажиров вертолета мог быть российский бизнесмен и бывший чиновник Анатолий Банных.

В 2009 году Банных оказался одним из выживших при крушении вертолета у горы Черной в Кош-Агачском районе Республики Алтай во время незаконной охоты на архара. Тогда погибли семь человек, в том числе полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте начало проверку. Следственная группа готова выехать к месту возможного крушения, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в пресс-службе.