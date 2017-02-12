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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье, что турецкие войска и союзные с ними повстанцы заняли центр сирийского города Эль-Баб, который считается оплотом группировки "Исламское государство".

По словам Эрдогана, полное взятие города - это лишь вопрос времени.

"Эль-Баб окружен теперь со всех сторон… Наши силы вступили в центр города вместе с сирийскими повстанцами", - заявил Эрдоган в Стамбуле преждче чем отправиться в поездку по странам Персидского залива.

По его словам, силы исламистов из группировки, называющей себя "Исламское государство" (ИГ), отходят из города.

Бои за город, который находится всего в 30 км от границы с Турцией, начались 24 августа прошлого года, когда Турция начала операцию под кодовым обозначением "Евфратский щит" с целью вытеснения как джихадистов, так и воюющих с ними курдских формирования из приграничных районов.

Однако эта задача оказалась более сложной, чем ожидалось, из-за упорного сопротивления боевиков ИГ (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) и больших потерь турецкой армии.

Общее число убитых турецких военнослужащих с августа достигло 67 человек.

Город Эль-Баб служит последним оплотом ИГ в провинции Алеппо на севере Сирии. Наступление на него с юго-западного направления ведет также сирийская армия.