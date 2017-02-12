Украина на три года закрыла въезд иностранцу из-за георгиевских лент (4)
В мире | 12 февраля 2017 года, 21:20
Пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками не пропустили на Украину гражданина Молдавии с "запрещенными предметами пропагандистского характера", сообщила пресс-служба погранслужбы Украины.
"Запрещенными предметами пропагандистского характера" оказались 25 георгиевских ленточек, пакет с которыми пограничники нашли в салоне автомобиля гражданина Молдавии. По словам мужчины, ленточки ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.
В пограничном ведомстве отметили, что гражданину Молдавии запрещен въезд на территорию Украины на три года.
Источник: РИА Новости
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