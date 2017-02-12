Украина на три года закрыла въезд иностранцу из-за георгиевских лент (4)

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В мире | 12 февраля 2017 года, 21:20

Пограничники Черновицкого отряда совместно с таможенниками не пропустили на Украину гражданина Молдавии с "запрещенными предметами пропагандистского характера", сообщила пресс-служба погранслужбы Украины.

"Запрещенными предметами пропагандистского характера" оказались 25 георгиевских ленточек, пакет с которыми пограничники нашли в салоне автомобиля гражданина Молдавии. По словам мужчины, ленточки ему подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить.

В пограничном ведомстве отметили, что гражданину Молдавии запрещен въезд на территорию Украины на три года.

Источник: РИА Новости
Комментарии 4
Нелатышка1 час назад
А что такое уркаина? Я знаю только бандеростан.
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Крик1 час назад
Аморально безнравственные уродцы, повязшие по уши в крови простых людей, не имеют гражданского права на любые запреты и лешения.
Российские суды всегда открыты для всех лиц с соседнего сумашедшего клочка земли.
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55555 минут назад
гяроическая хохложопия-с ленточками,с певцами.Только с шахтерами как то не сложилось-что ни котёл,то Минск.
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