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Британские спецслужбы отмечают рост числа кибератак на правительственные учреждения с целью похищения важной для государства информации - в первую очередь, в области обороны и внешней политики, заявил в интервью газете Sunday Times глава Национального центра кибербезопасности Великобритании Киарон Мартин.

По его словам, за большей частью этих атак стоят хакеры, спонсируемые российскими властями, но немалую угрозу представляет и Китай.

В последнее время каждый месяц в Британии фиксируется около 60 крупных кибератак, рассказал Мартин. Так, за последние три месяца на британские объекты было совершено 188 атак, которые глава Национального центра кибербезопасности относит ко второй и третьей категориям.

"Многие из них представляли угрозу национальной безопасности", - заметил он.

Также Киарон Мартин заявил, что Москва сменила принцип выбора целей - сегодня мишенью кибератак из России становятся сайты местных органов самоуправления, где британцы заполняют налоговые формы и оплачивают счета. Целью таких атак является получение персональных данных, указал он.

Кроме того, Национальный центр кибербезопасности зафиксировал рост атак на сайты благотворительных организаций - из них можно извлечь персональные данные и финансовые реквизиты жертвователей, - а также университеты, чтобы узнать, какими разработками они занимаются.

Все эти категории целей Мартин называет "легкими". Иногда хакеры выбирают и более трудные для атаки объекты, вплоть до правительственных учреждений.

"В случае с правительственными учреждениями, задача - проникнуть в систему, чтобы получить доступ к информации о политике Соединенного Королевства в самых разных областях - энергетика, внешняя политика, или информацию о каком-то конкретном секторе. Если атакуют компании, то могут похитить интеллектуальную собственность", - добавил он.

Киарон Мартин также выразил уверенность в том, что по крайней мере часть таких кибератак координируется из Кремля, который таким образом хочет "укрепить свое влияние на Западе".

"За последние два года агрессия России в киберпространстве качественно изменилась, - сказал он. - В рамках этих перемен мы видели серию атак на политические органы власти, партии, парламентские организации - все это широко известно, в том числе нашим зарубежным партнерам".

В последнее время представители многих западных спецслужб и правительств выражали опасения в связи с кибератаками, которые, как они считают, Кремль предпринимает с целью повлиять на политическую ситуацию в разных странах.

После скандала со взломом компьютеров предвыборного штаба Хиллари Клинтон и Национального совета Демократической партии США сразу несколько немецких политиков заявили, что опасаются попыток хакеров - в том числе российских - сорвать всеобщие выборы в Германии осенью 2017 года.

В прошлом году атаке хакеров подверглись сайты канцлера Германии Ангелы Меркель и Бундестага. Ответственность за эту атаку взяла на себя группа хакеров, называющая себя "КиберБеркут".