В Лондоне вручили премии BAFTA: триумфатором стал "Ла-Ла Ленд" (1)
Мюзикл "Ла-Ла Ленд" американского режиссера Демиена Шазелла назван лучшим фильмом года по версии Британской академии кино- и телевизионных искусств БАФТА.
Шазелл также получил статуэтку как лучший режиссер.
Лучшей актрисой признана сыгравшая в "Ла-Ла Ленде" Эмма Стоун.
Премия за выдающийся британский фильм досталась драме Кена Лоуча "Я, Дэниэл Блейк" о немолодом мужчине, живущем на пособие, который встречает мать-одиночку с похожими проблемами.
Получая награду, режиссер сказал:
"Спасибо, члены Академии, за понимание того, что хочет сказать этот фильм: что правительство относится с неимоверной жестокостью к наиболее уязвимым людям, и это чудовищно. Эта жестокость простирается также и на тех детей-беженцев, которым мы обещали помочь, и это тоже чудовищно".
Премию за лучшую музыку получил мюзикл "Ла-Ла Ленд" и его композитор Джастин Гурвитц;
Лучший монтаж - "По соображениям совести" (Hacksaw Ridge) Мела Гибсона;
Лучшим художником по костюмам признана Мадлен Фонтейн, работавшая над костюмами к фильму "Джеки" с Натали Портман в роли Джеки Кеннеди;
Приз за лучший грим получил фильм "Флоренс Фостер Дженкинс";
Приз за лучшую звукооператорскую работу достался фильму "Прибытие".
Лучшей актрисой второго плана стала Виола Дэвис.
Лучшим фильмом на иностранном языке признана драма "Сын Саула" венгерского режиссера Ласло Немеша;
Лучшим документальным фильмом - "Тринадцатый", об американской пенитенциарной системе.
Лучшим адаптированным сценарием назван "Лев" Люка Дэвиса.
Лучшим оригинальный сценарием - "Манчестер у моря".
Приз за лучшую мужскую роль достался Кейси Аффлеку, сыгравшему в фильме "Манчестер у моря".
Лучшим актером второго плана признан Дев Патель, получивший премию за роль в драме "Лев".
Церемония проходила в Альберт-холле, куда заблаговременно начали съезжаться именитые гости. Одним из первых прибыл ведущий-конферансье вечера, актер и писатель Стивен Фрай.
В этом году юбилейную, 70-ю церемонию вручения этой престижной награды посещают молодые члены королевской семьи - герцог и герцогиня Кембриджские.
Как ожидается, они вручат специальный приз за вклад в развитие киноискусства американскому комедийному актеру и режиссеру Мелу Бруксу.