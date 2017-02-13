В Белоруссии начал действовать безвизовый режим с Латвией (39)

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В мире | 13 февраля 2017 года, 08:35

В Белоруссии начал действие пятидневный безвизовый режим. Как сообщает «Мир 24», с 12 февраля в страну без оформления дополнительных разрешений могут попасть, в частности, жители европейских стран, включая Латвию, а также граждане США, Японии, Бразилии и Индонезии.

Замминистра спорта и туризма Белоруссии Михаил Портной назвал введение безвизового режима прорывным шагом, однако отметил, что в первые два-три месяца страна не ждет многократного увеличения турпотока.

«Но вместе с тем процентов пятнадцать-двадцать — без проблем», — добавил он.

Как уточняет агентство Sputnik, в первый день работы нового режима наплыва желающих попасть в Белоруссию туристов не наблюдалось. Первым в Минск прибыл путешественник из Финляндии.

Иностранцы могут попасть в Белоруссию без визы только через минский аэропорт. Для въезда у туристов обязательно должен быть паспорт или заменяющий его документ. Кроме того, путешественникам понадобится медицинская страховка и денежная сумма из расчета порядка 22 евро на день пребывания в Белоруссии.

В начале февраля в Минске заявили, что в будущем срок безвизового пребывания иностранцев в Белоруссии может быть увеличен. 1 февраля руководство ФСБ России приказало ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусских рубежей. Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал этот шаг, заявив, что Россия таким образом нарушает межгосударственный договор.

Указ о введении безвизового режима был подписан Лукашенко 9 января. По нему граждане 80 стран могут находиться на территории республики без визы до пяти дней.

Источник: Lenta.ru
Комментарии 39
о как4 часа назад
Это получается только через Минск,только на самолёте и только через аэропорт?Фигня какая-то,нахрена туда ехать без машины?
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Крик4 часа назад
Ну всё, остаток раб силы сейчас от латышей и сбежит, под крыло усача. А что, Белоруссов 10 млн. и возможностей значит во столько же раз больше, сперва туристом, а потом может и приглашение дадут, всякий раз лучше чем с зомби по соседству жить.
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Arsen Hayrapetov4 часа назад
Решили на майские праздники с семьей поехать в Минск,но потом передумали ...причина так как я был в Нагорном Карабахе ,и не факт что и меня задержут ...
И за сговора между Алиевым и Лукашенко
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