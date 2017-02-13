В мире |

В США в возрасте 76 лет умер джазовый певец Эл Джерро. О смерти музыканта сообщается на его странице в Facebook.

Согласно сообщению, певец умер в больнице в кругу семьи и друзей. Причины смерти не уточняются.

Le chanteur américain de jazz Al Jarreau est mort (manager) #AFP pic.twitter.com/q47vwfpKEp — Agence France-Presse (@afpfr) February 12, 2017

В свою очередь, портал TMZ уточняет, что в последнее время у музыканта были проблемы с дыханием и сердцем, из-за чего он был вынужден прекратить давать гастроли.

Эл Джерро является семикратным лауреатом «Грэмми». В разные годы он получил эту премию в трех разных категориях: джаз, ритм-н-блюз и поп-музыка. Первую из наград он получил в 1978 году. В 2001 году в честь музыканта на «Аллее славы» в Голливуде была заложена персональная звезда.

Эл Джерро (Элвин Лопес Джерро) родился в Милуоки (штат Висконсин, США) 12 марта 1940 года. Дебютный альбом музыканта вышел в 1975 году. На протяжении своей творческой деятельности он записал больше 20 альбомов.