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Власти Калифорнии призвали жителей севера штата покинуть район вблизи Оровилльской плотины из-за повреждения аварийного водосброса на 230-метровой дамбе. Существует угроза затопления в районе самой высокой дамбы в США.

'THIS IS NOT A DRILL': Residents in areas of Oroville, Calif. ordered to evacuate as dam is predicted to failpic.twitter.com/b49uOFvDDt — Breaking911 Nature (@B911Nature) February 13, 2017

Аварийный водосброс может не выдержать нагрузки и рухнуть в любой момент, заявляют власти, предлагаю тысячам жителей покинуть свои дома.

После сильных ливневых дождей уровень воды в озере Оровилль поднялся до критической отметки, понизить который не удается из-за неисправного состояния аварийного водосброса.

Речь идет о том, что если аварийный водосброс перестанет выполнять свою функцию, то вода из озера может подняться вышел уровня плотины, что грозит неконтролируемым перетоком воды через кромку плотины.

Day 4 - You can't see the spillway, water is raging off the side and racing toward the river #OrovilleDam @GoodDaySac @CBSSacramento pic.twitter.com/XhBaws8x5V — Sean Bennett (@tvseanb) February 10, 2017

За 50-летнюю историю Оровилльской плотины, самой высокой в США (230 метров), эвакуация местных жителей предлагается впервые. В сообщении шерифа одноименного города Оровилль специально подчеркивается, что это не учения, а реальная чрезвычайная ситуация.

This is what Marysville looks like right now as people try to evacuate #Orovilledam pic.twitter.com/3k7jR5ByCV — Tom Miller (@KCRAMiller) February 13, 2017

Всем 16 тысячам жителям настоятельно рекомендовано покинуть город и отъехать от него подальше на север.

Фото: скриншот Youtube