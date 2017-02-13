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Соведущей четвертого сезона шоу «Голос. Дети» станет Светлана Зейналова, сообщает Первый канал на своем сайте.

«В четвертом сезоне шоу «Голос. Дети» у бессменного ведущего Дмитрия Нагиева по традиции новая напарница», – говорится в сообщении.

Отмечается, что Зейналова будет помогать участникам справиться с волнением, поддерживать их перед выходом на сцену и «просто украшать собой проект».

Ранее Первый канал подтвердил информацию, что в новом сезоне наставниками стали Нюша, Валерий Меладзе и Дима Билан.

«Голос. Дети» — детская версия шоу «Голос». Победителем первого сезона телешоу стала Алиса Кожикина, второго — Сабина Мустаева, третьего — Данил Плужников. Наставниками были Дима Билан (с первого сезона), Максим Фадеев, Пелагея и Леонид Агутин.