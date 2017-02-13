Снимок года: за фото убийцы посла России дали премию World Press Photo (6)

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В мире | 13 февраля 2017 года, 13:23

Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает агентство, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только одна фотография - та, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

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Убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника.

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Убийцу посла застрелили полицейские. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные проводили операцию на стороне режима Башара Асада.

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Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.

Покушение на Карлова не привело к новому ухудшению отношений Москвы с Анкарой. Власти обеих стран пришли к выводу, что целью нападения была попытка снова поссорить Россию с Турцией. МИД и Следственный комитет России квалифицировали убийство как теракт.

Источник: BBC Russian
Комментарии 6
каджич 5 часов назад
Все больше убеждаюсь.что даже оставшиеся 5% "западных ценностей" с которыми цивилизации можно было мириться скуднеют.Варвары в овечей шкуре.а большая часть форматированные идиоты.педофилы и наркоманы.
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44 5 часов назад
мерзость .....
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773 часа назад
у Запада вообще извращенное восприятие. Находят эстетичным то,что считается преступлением. Уроды ,потом сами и получат.
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