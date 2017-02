В мире |

Фотограф агентства Ассошиэйтед пресс Бурхан Озбилиджи получил премию World Press Photo за фотографию, на которой запечатлено убийство российского посла в Турции Андрея Карлова.

Как сообщает агентство, этот снимок был частью фоторепортажа Озбилиджи, посвященного убийству. Однако приз получила только одна фотография - та, на которой убийца с пистолетом в руке стоит над телом убитого посла.

Убийство Андрея Карлова было совершено 19 декабря на открытии российской фотовыставки в Анкаре. В него несколько раз выстрелил из пистолета 22-летний офицер полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынташ, который прошел на мероприятие под видом охранника.

Убийцу посла застрелили полицейские. Достоверно о его мотивах ничего не известно. Во время покушения он выкрикивал фразы о Сирии и Алеппо, где российские военные проводили операцию на стороне режима Башара Асада.

Озбилиджи был среди фотокорреспондентов, освещавших открытие выставки. После того как началась стрельба, он спрятался в укрытии, но продолжил делать снимки. В итоге они попали во все ведущие мировые СМИ.

