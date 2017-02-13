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На горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и смела восьмерых лыжников, сообщает телеканал BFMTV.

Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.

Тинь — коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 510 км к юго-востоку от Парижа. Вместе с городком Валь-д'Изер образует горнолыжную зону Эспас Килли.