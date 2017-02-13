Во французских Альпах лавина накрыла восьмерых лыжников
В мире | 13 февраля 2017 года, 14:18
На горнолыжном курорте Тинь во Франции сошла снежная лавина и смела восьмерых лыжников, сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что по меньшей мере два человека погибли.
В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего.
Тинь — коммуна во Франции, расположенная приблизительно в 510 км к юго-востоку от Парижа. Вместе с городком Валь-д'Изер образует горнолыжную зону Эспас Килли.
Источник: Газета.ru