На официальном инаугурационном портрете президента США Дональда Трампа для библиотеки Конгресса нашли ошибку, пишет The Hill со ссылкой на пользователей социальных сетей.

Отмечается, что портрет президента вместе с его цитатой, который был продан через сайт библиотеки, был выпущен с ошибкой: вместо слова «too» («слишком») было написано «to».

«Ни одна мечта не слишком велика, ни один вызов не слишком грандиозен. Нет ничего, что бы мы хотели, за пределами наших возможностей», — говорится в цитате.

Как пишет издание, после того как несколько пользователей обнаружили ошибку, пост о продаже был удален с сайта.

No joke: Purchasable copy of Trump's Inauguration Print, direct from the Library of Congress site. A 5th grader would've spotted this typo. pic.twitter.com/zomWsMojYV — Jules Winnfield (@paulm4749) February 12, 2017

.@librarycongress trolls #Trump:

"captures the essence of Trump's campaign"

"to great"



(Print was not made, but is sold by the Library) pic.twitter.com/2527ojaxCP — Thomas C. Theiner (@noclador) February 13, 2017