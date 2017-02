В мире |

В сети опубликовано видео запуска баллистической ракеты Северной Кореей, которая вчера, 12 февраля, упала в воды Японского моря.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ осудил запуск ракеты и назвал его "абсолютно неприемлемым", а президент США Дональд Трамп сообщил, что поддерживает в этом вопросе Японию "на 100 процентов".

Ранее сообщалось, что КНДР заявила об успешном испытании баллистической ракеты в Японском море. В Пхеньяне утверждают, что таким образом была успешно протестирована возможность оснащения снаряда ядерной боеголовкой и способность его уклонения от перехвата.

#SouthKorea expects further #NorthKorea's provocations after the #missile test https://t.co/KUQxse57dw pic.twitter.com/OOySUge8P6