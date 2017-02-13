Захар Прилепин сформировал в Донбассе собственный батальон (11)

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В мире | 13 февраля 2017 года, 17:21

Писатель Захар Прилепин назначен на должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), пишет «Комсомольская правда».

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин в интервью газете.

В свою очередь, в комментарии телеканалу «Дождь» Прилепин рассказал, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем», — сказал Прилепин. — Конечные цели какие у этой войны? — Киев — конечная цель. Скрывать не станем», — сказал писатель.

Ранее Захар Прилепин стал лауреатом правительственной премии в области культуры за 2016 год (за роман «Обитель»).

Источник: ПОЛИТ.РУ
Комментарии 11
Патриот 1 час назад
Снимаю шляпу! Сколько можно убивать! Пора бить фашистов, сколько можно терпеть. Скоты уничтожают мирное население, кругом все молчат, ГЕЙРОЖОПА НА ФАШИЗМ ЗАКРЫЛА ГЛАЗА, СКОРО ВСЕ ЗАПЛАТЯТ ЗА ГЕНОЦИД ДОНБАССА! ПОЛУЧАТ ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ.
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злобный дрон1 час назад
ну и нормально !!!! Что тут удивительного??? Нормальные русские,не эйросовки,своих не бросают.
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НЕ ЧИТАЙТЕ ДЕЛФИ 1 час назад
ТАМ ТРЕПАЧИ И ПИЗДЮКИ
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