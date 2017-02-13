В мире |

Писатель Захар Прилепин назначен на должность заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР), пишет «Комсомольская правда».

«По моей инициативе уже создано подразделение и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин», — заявил Прилепин в интервью газете.

В свою очередь, в комментарии телеканалу «Дождь» Прилепин рассказал, что его батальон выполняет боевые задачи на линии соприкосновения с украинскими войсками. «Политрук — это не воспитатель в детском саду. Если вы понимаете, о чем вообще спрашиваете, — я, будучи замкомбата, не могу не принимать участия ни в чем», — сказал Прилепин. — Конечные цели какие у этой войны? — Киев — конечная цель. Скрывать не станем», — сказал писатель.

Ранее Захар Прилепин стал лауреатом правительственной премии в области культуры за 2016 год (за роман «Обитель»).