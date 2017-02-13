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На фоне активных попыток нового американского президента Дональда Трампа изменить политику своего предшественника Барака Обамы первая леди США Мелания Трамп заявила о своем намерении сохранить огород, созданный Мишель Обамой.

"Как мать и как первая леди государства миссис Трамп намерена сохранить все сады Белого дома, в частности огород первой леди и сад роз", - заявила советник Мелании Трамп Стефани Уинстон Волкофф телеканалу CNN.

Речь идет об овощных грядках на лужайке Белого дома, созданных в 2009 году Мишель Обамой с помощью американских школьников, поясняет NEWSru Israel. Бывшая первая леди в течение восьми лет выращивала на своем огороде экологически чистые овощи, которыми питались обитатели Белого дома. Работа в огороде стала частью кампании первой леди по пропаганде здорового питания "Let's Move" ("Двигайся!"). Помимо грядок с овощами в саду есть небольшая пасека.

Впервые огород в Белом доме был разбит еще в 1800 году - во времена второго президента США Джона Адамса, сообщает The New York Times. В дальнейшем новые хозяева Белого дома расширяли территории посадок, внося свои собственные идеи. Так, президент Томас Джефферсон добавил декоративные и фруктовые деревья, а президент Эндрю Джексон построил оранжерею для выращивания тропических фруктов.

В 1943 году во время Второй мировой войны супруга 32-го президента США Элеонора Рузвельт разбила на территории Белого дома так называемый "сад победы", чтобы показать остальным американцам, как можно обеспечить себя продуктами в кризисные времена.

Инициатива имела большой успех. Примеру первой леди последовали миллионы американцев, благодаря чему, по некоторым данным, количество овощей и фруктов, выращенных в те годы в США на подобных частных огородах, достигло почти 40%.