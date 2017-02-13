Мелания Трамп пообещала сохранить при Белом доме овощные грядки Мишель Обамы
На фоне активных попыток нового американского президента Дональда Трампа изменить политику своего предшественника Барака Обамы первая леди США Мелания Трамп заявила о своем намерении сохранить огород, созданный Мишель Обамой.
"Как мать и как первая леди государства миссис Трамп намерена сохранить все сады Белого дома, в частности огород первой леди и сад роз", - заявила советник Мелании Трамп Стефани Уинстон Волкофф телеканалу CNN.
Речь идет об овощных грядках на лужайке Белого дома, созданных в 2009 году Мишель Обамой с помощью американских школьников, поясняет NEWSru Israel. Бывшая первая леди в течение восьми лет выращивала на своем огороде экологически чистые овощи, которыми питались обитатели Белого дома. Работа в огороде стала частью кампании первой леди по пропаганде здорового питания "Let's Move" ("Двигайся!"). Помимо грядок с овощами в саду есть небольшая пасека.
Впервые огород в Белом доме был разбит еще в 1800 году - во времена второго президента США Джона Адамса, сообщает The New York Times. В дальнейшем новые хозяева Белого дома расширяли территории посадок, внося свои собственные идеи. Так, президент Томас Джефферсон добавил декоративные и фруктовые деревья, а президент Эндрю Джексон построил оранжерею для выращивания тропических фруктов.
В 1943 году во время Второй мировой войны супруга 32-го президента США Элеонора Рузвельт разбила на территории Белого дома так называемый "сад победы", чтобы показать остальным американцам, как можно обеспечить себя продуктами в кризисные времена.
Инициатива имела большой успех. Примеру первой леди последовали миллионы американцев, благодаря чему, по некоторым данным, количество овощей и фруктов, выращенных в те годы в США на подобных частных огородах, достигло почти 40%.