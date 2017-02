В мире |

В результате взрыва в пакистанском городе Лахор погибли по крайней мере 16 человек, число пострадавших устанавливается. Об этом сообщает Geo TV.

Взрыв, как сообщалось ранее, произошел недалеко от здания законодательного собрания штата Пенджаб в ходе митинга, где протестующие выступали против внесения поправок в законодательство, касающихся реализации лекарственных средств. Во время взрыва на площади находились сотни митингующих.

Среди погибших, по данным СМИ, были и офицеры полиции. Власти в Исламабаде объявили «красную» степень боевой готовности.

Как отмечается, национальное антитеррористическое ведомство 7 февраля предупреждало о готовящемся теракте в Лахоре.

BREAKING: Explosion hits crowd during a protest in Lahore , Pakistan outside Punjab Assembly, dozens feard dead and injured pic.twitter.com/6SygtPexm6