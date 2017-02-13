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Экскурсионный автобус с туристами попал в ДТП на Тайване, в результате погибли 28 человек, сообщает в понедельник местное издание Focustaiwan.

Еще 16 получили ранения, все они доставлены в медицинские учреждения. Всего в автобусе находились 43 туриста и гид.

ДТП произошло недалеко от Тайбэя на съезде с шоссе Иланг-Нанган около 9 вечера в понедельник (16:00 мск). По неустановленной причине автобус опрокинулся на крутом участке дороги. Спасатели быстро прибыли на место, но большинство пассажиров уже не подавали признаков жизни.

Как уточняет издание, на борту автобуса не было иностранцев, только граждане Тайваня. Большинство из них – пожилые люди, которые ездили на ферму Wuling Farm наблюдать цветение сакуры.

Точные причины аварии пока неизвестны. Полиция подозревает водителя в превышении скорости.

Как сообщает Ростуризм, по предварительным данным, российских туристов среди пассажиров автобуса не было. "Ростуризм находится на связи с Ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за развитием ситуации", — говорится в сообщении ведомства.