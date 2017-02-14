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Австрийский певец Томас Нойвирт намерен отказаться от образа бородатой артистки Кончиты Вурст, пишет Welt am Sonntag.

Теперь Нойвирт намеревается создать новый образ, поскольку Кончита Вурст исчерпала себя.

«Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но с [образом] женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении». Больше я в ней не нуждаюсь», — рассказал австрийский певец.

Отвечая на вопрос, что же он хочет сделать с Кончитой, Нойвирт сказал, что намерен «убить ее».