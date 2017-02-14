Томас Нойвирт решил убить в себе Кончиту Вурст (4)
В мире | 14 февраля 2017 года, 08:21
Австрийский певец Томас Нойвирт намерен отказаться от образа бородатой артистки Кончиты Вурст, пишет Welt am Sonntag.
Теперь Нойвирт намеревается создать новый образ, поскольку Кончита Вурст исчерпала себя.
«Я чувствую, что хочу создать новый образ. Может, даже далекий от самого себя. Но с [образом] женщины с бородой я достиг всего, одержав победу на «Евровидении». Больше я в ней не нуждаюсь», — рассказал австрийский певец.
Отвечая на вопрос, что же он хочет сделать с Кончитой, Нойвирт сказал, что намерен «убить ее».
Источник: Газета.ru
Ну как же так!!!!???? От символа гейропы отказываешься???!!!!! Вай вай вай.
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Вместе с собой?
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Очевидно у оно развод с любимым.
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