В День всех влюбленных Playboy возобновил публикацию фото голых моделей (2)
Американский журнал Playboy объявил о возобновлении публикаций фотографий обнаженных моделей через год после сенсационного отказа от этой практики.
По словам креативного директора издания Купера Хефнера, прошлогоднее решение об отказе от таких снимков было ошибкой.
"Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - написал Хефнер в "Твиттере".
Многие пользователи соцсетей восприняли решение редакции с ликованием, однако некоторые отмечали, что оно было принято из-за падения продаж журнала на фоне доступности бесплатной порнографии.
В мартовском номере журнала также появится статья актрисы Скарлетт Бирн, посвященная запущенной в США кампании Free the Nipple, активисты которой требуют введения правил, разрешающих женщинам показывать грудь на публике.
Журнал Playboy был основан Хью Хефнером в 1953 году, в 2016 году он прекратил публиковать фото обнаженных моделей.
Владельцы издания объяснили это решение тем, что интернет сделал эротику старомодной, поэтому журналы на эту тематику перестали приносить прибыль.
Тиражи Playboy в 1970-е годы достигали 5,6 млн экземпляров, однако в прошлом году упали до 700 тысяч.
Живя по принципу «как все, так и я», многие, не задумываясь.
→ «8 Марта», не отмечаем, потому что праздник связан с именем Клары Цеткин и Розы Люксембург, революционеры рабочего движения.
Празднования Пурима у иудеев-евреев тоже падает на этот день.
→ Эти праздники не имеет никакого отношения к христьянству , католические и православные священники не признают праздники, церковь никаких специальных богослужений не проводит.
→ Это дешевая подделка, коммерческий проект.
→ Вместо этого Ру́сская Правосла́вная це́рковь (РПЦ)
Моско́вский патриарха́т(МП) предлагает праздновать
«по - настоящему Православный Народный праздник».
→ ОТМЕЧАЕМ 8 июля - День Семьи, Любви и Верности.
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→ В каждой религии есть примеры семейной верности и любви.
В Муроме (Владимирской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. День семьи, любви и верности отмечают представители разных народов, вне зависимости от вероисповедания, ведь семейные ценности – это основа общества и государства.
→ Россияне, учите историю страны, веруйте каждый в своего Господа, по национальности. Чтите традиции, обряды, наряды, песни, танцы, хороводы и т.д.
Помните свое родство!!!
→ А по решению ООН 8 марта отмечается, как Международный день борьбы за права Женщин и международный мир. Исторически появился как день солидарности трудящихся Женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию.