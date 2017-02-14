В мире |

Президент США Дональд Трамп собирается увеличить число сотрудников, работающих с его официальными аккаунтами в социальных сетях. Об этом сообщает CNN

Команда будет отвечать за подготовку постов в профилях Twitter, Facebook и Instagram. По данным телеканала, в настоящее время этим процессом занимаются сам Трамп и директор по социальным сетям Дэн Скавино.

Кроме того, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер совмещает обязанности пресс-секретаря и директора по коммуникациям.

Ранее сообщалось, что Трамп впервые не опубликовал утренний твит.