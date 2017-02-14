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В родном городе Адольфа Гитлера Браунау-ам-Инне полиция арестовала его 25-летнего двойника. Молодой человек подозревается в распространении идеологии нацизма.

Мужчина, который называет себя Гаральдом Гитлером, был задержан в своей квартире. Отмечается, что он не оказывал сопротивления стражам порядка, сообщает "Газета.Ру".

Очевидно, молодой нацист старается походить на своего кумира не только внешне, но и внутренне. Как отмечает издание The Local, задержанный носит такую же прическу и усы, как у Адольфа Гитлера.

"Очевидно, что он прославляет Гитлера", – отметил представитель полиции Дэвид Футнер. Он рассказал, что в поле зрения правоохранительных органов нацист попал после того, как в сети были распространены снимки, на которых он позирует на фоне дома, в котором родился Гитлер.

Hitler doppelgänger spotted in Nazi dictator's birthplace https://t.co/k1JSMtONWQ pic.twitter.com/wuVWCQ3az7 — The Local Austria (@TheLocalAustria) February 13, 2017

Ранее сообщалось, что австрийские власти приняли решение снести дом, где родился Адольф Гитлер. Специальная комиссия считает, что объект "не представляет ценности как памятник".

"Здание будет использоваться государством в благотворительных или социальных целях", – заявил министр внутренних дел страны Вольфганг Соботку.

В обществе по охране памятников к возможности сноса отнеслись отрицательно. Местные жители тоже расходятся во мнениях, они не исключают возможности организации в здании музея или приюта для беженцев.

Напомним, главный идеолог нацизма и основатель диктатуры Третьего рейха Адольф Гитлер родился 20 апреля 1889 года. Когда ему было три года, семья уехала из Браунау-ам-Инн.