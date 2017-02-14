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Британские СМИ нашли владельца 17-летней Nokia 3310, которая до сих пор находится в рабочем состоянии. Устройство назвали «старейшим работающим сотовым телефоном в Британии», пишет Gizmodo.

Дэйв Митчелл рассказал, что приобрел устройство в 2000 году и с тех пор оно его ни разу не подводило. При этом за все время использования телефон множество раз роняли на пол, били, стирали и даже окунали в соус карри. Митчелл утверждает что ему не нужен смартфон, так как выходить в сеть он предпочитает с компьютера, а для снимков у него есть камера.

«Два года назад сын подарил мне новый телефон с выходом в интернет, но он мне был совершенно не нужен — мои потребности тривиальны, и мне достаточно калькулятора и игр вроде "Змейки"», — рассказал Митчелл.

Nokia 3310 была выпущена в четвертом квартале 2000 года. За все время было продано более 126 миллионов устройств. В сети имеют широкое распространение мемы, в которых 3310 представлена как самый прочный материал во Вселенной.