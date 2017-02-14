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Новая творческая команда для подготовки «Евровидения-2017» будет собрана в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ), которая организовывает конкурс.

Заместитель генерального директора НОТУ Павел Грицак рассказал агентству, что новых людей будут искать с учетом рекоммендаций старой команды. По его словам, новая творческая команда будет сформирована уже в ближайшие дни.

Пресс-служба НОТУ отметила, что кадровые перестановки не скажутся на проведении конкурса в Киеве.

«У нас достаточно ресурсов как кадровых, так и материально-технических, чтобы надлежащим образом подготовиться к этому важному песенному шоу. На этом процессе никак не отразится уход части творческой команды, которая была с нами и занималась этим проектом», — сказали в пресс-службе.

Накануне команда организаторов, которая занималась подготовкой «Евровидения-2017» в Киеве, сообщила о своем уходе из проекта. Ее участники написали письмо, в котором рассказали, что после назначения нового фактического руководителя конкурса на Украине, работа по его подготовке практически полностью остановилась.

Авторы письма также указали на отсутствие прозрачности при принятие решений по подготовке «Евровидения-2017», отсутствие юридических обязательств перед сотрудниками и срывы сроков проведения тендеров.

В 2016 году украинская певица Джамала победила на «Евровидении» в Стокгольме. После этого Киев получил право провести у себя конкурс в следующем году. Финал состоится 13 мая.