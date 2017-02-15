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Журналисты обратили внимание на странную манеру рукопожатия, которой пользуется президент США Дональд Трамп.

В опубликованном Youtube видео прекрасно видно, как глава Белого дома США крепко хватает за руку одного из своих собеседников и несколько раз резко дергает к себе.

Кроме того, Трамп любит сильно похлопать других по руке или не выпускать конечность оппонента в течение длительного времени, что, например, произошло на встрече миллиардера с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и бывшим кандидатом в президенты Миттом Ромни.

Комментаторы видео предположили, что Трамп может поступать так сознательно, пытаясь тем самым обозначить свое превосходство над собеседником и продемонстрировать контроль над ситуацией.