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Погибший в Малайзии Ким Чен Нам просил своего брата — лидера КНДР Ким Чен Ына — помиловать его и членов его семьи. Об этом сообщает Yonhap.

Как рассказал директор Национальной разведки Кореи Ли Бен Хо на встрече с депутатами южнокорейского парламента, несколько лет назад Ким Чен Нам направил письмо Ким Чен Ыну, в котором просил пощады. Он якобы заверял пришедшего к власти в Северной Корее брата, что ни он, ни его дети не претендуют на власть и хотят лишь спокойной жизни за пределами КНДР.

По словам Ли Бен Хо, в настоящее время бывшая супруга Ким Чен Нама проживает с сыном в Пекине, а вторая супруга с двумя детьми — в Макао. При этом всем членам семьи погибшего предоставлена охрана со стороны китайских властей.

Директор южнокорейской нацразведки подчеркнул, что с представителями Южной Кореи Ким Чен Нам никогда не общался и не просил о предоставлении убежища. При этом брат лидера КНДР был отравлен, однако истинная причина его смерти до сих пор остается неизвестной.