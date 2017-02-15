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Финская компания HMD Global, которая владеет правами на торговую марку Nokia, представит современную версию мобильного телефона Nokia 3310.

Устройство будет анонсировано на выставке MWC в Барселоне, которая пройдет c 27 февраля по 2 марта 2017 года, сообщает VentureBeat со ссылкой на анонимный источник.

Никаких подробностей о характеристиках устройства на данный момент нет, как и фотографий телефона. Известно лишь то, что ориентировочная стоимость «переиздания» Nokia 3310 составит 59 евро.

Тем временем, пользователи сети с воодушевлением восприняли новость о выпуске обновленной версии легендарного мобильного телефона. Юзеры вспомнили, что устройство отличалось «неубиваемостью», и посвятили этому множество шуток.

Нокия 3310. Когда пиво не открывается. — Roxanne Neely (@azra110owu) February 13, 2017

Какие ещё катаклизмы ожидают нас, если понадобилось снова начать делать Nokia 3310. pic.twitter.com/yuz4H7dYaG — Некстджен и Усиление (@turbojedi) February 14, 2017

Однако некоторые полагают, что у новой версии Nokia 3310 не будет множества полезных функций, так что телефон вряд ли будет пользоваться популярностью.

«Это как встретить бывшую... раньше было здорово, а сейчас уже не то...» — отметил @a_yefimov.