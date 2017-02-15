В мире |

После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской Республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны.

Один из журналистов доминиканского радио 103FM во время эфира вел прямую трансляцию в "Фейсбуке".

На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками. Помимо Медины погиб также продюсер Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.