В Доминикане журналистов застрелили в прямом эфире

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В мире | 15 февраля 2017 года, 13:16

После убийства двух журналистов в ходе прямого радиоэфира в Доминиканской Республике были арестованы три человека, сообщили в полиции страны.

Один из журналистов доминиканского радио 103FM во время эфира вел прямую трансляцию в "Фейсбуке".

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На записи, длящейся около двух минут - выступление ведущего Луиса Мануэля Медины, прерываемое звуками выстрелов и женскими криками. Помимо Медины погиб также продюсер Лео Мартинес.

Еще одна женщина получила огнестрельные ранения и сейчас находится в больнице.

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Источник: BBC Russian
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