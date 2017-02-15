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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс озабочен в связи с сообщениями о размещении Россией ракет наземного базирования, что может быть нарушением договора РСМД.

Об этом он заявил в четверг, 15 февраля, на открытии встречи министров обороны стран НАТО, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Любое нарушение договора, тем более ядерного, – это предмет серьезной озабоченности», — сказал Столтенберг.

Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанный в 1987 году президентами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом, считается «краеугольным» в вопросах международной безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в адрес России не было выдвинуто официальных обвинений в нарушении договора по ракетам средней и малой дальности.

Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия развертывает ракеты с ядерными боеголовками, нарушая договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).