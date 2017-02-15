Глава НАТО озабочен размещением Россией ракет наземного базирования
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс озабочен в связи с сообщениями о размещении Россией ракет наземного базирования, что может быть нарушением договора РСМД.
Об этом он заявил в четверг, 15 февраля, на открытии встречи министров обороны стран НАТО, передает корреспондент «Газеты.Ru».
«Любое нарушение договора, тем более ядерного, – это предмет серьезной озабоченности», — сказал Столтенберг.
Договор о ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанный в 1987 году президентами СССР Михаилом Горбачевым и США Рональдом Рейганом, считается «краеугольным» в вопросах международной безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в адрес России не было выдвинуто официальных обвинений в нарушении договора по ракетам средней и малой дальности.
Американский сенатор Джон Маккейн заявил, что Россия развертывает ракеты с ядерными боеголовками, нарушая договор о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД).