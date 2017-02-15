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Испанская полиция допросила легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону по поводу возможного агрессивного поведения по отношению к его девушке Росио Оливе, передает ABC.

По информации источника, женщина позвонила на стойку регистрации отеля и заявила, что экс-нападающий «Наполи» напал на нее, после чего работники гостиницы вызвали правоохранителей.

Уже в ходе допроса Олива отметила, что между ней и Диего просто произошла сильная ссора и подавать заявление она не планирует.