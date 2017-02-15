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Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины готова расследовать факты злоупотреблений в ходе подготовки к проведению музыкального соревнования «Евровидение-2017». Об этом в среду, 15 февраля, заявил руководитель ведомства Назар Холодницкий, передает «Интерфакс-Украина».

«Мы с радостью ждем тех, кто ушел с НТКУ (Национальная общественная телерадиокомпания Украины — прим. «Ленты.ру»), с фактами, допросим, примем заявление, зарегистрируем производство и будем расследовать», — подчеркнул Холодницкий.

13 февраля команда работников НТКУ, занимавшаяся подготовкой «Евровидение» в Киеве, объявила о прекращении работы. По словам участников коллектива, причиной тому стало назначение нового руководителя конкурса, «которого наделили полным контролем всех аспектов "Евровидения"».

Сотрудники пожаловались на отсутствие прозрачности при принятии решений по ключевым направлениям работы, отсутствие юридических обязательств перед привлеченными к работе над конкурсом специалистами, а также на срыв сроков проведения тендеров.

«Евровидение-2017» пройдет в Киеве. Даты полуфиналов — 9 мая и 11 мая, финал проведут 13 мая.