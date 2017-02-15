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В австрийской деревне Ашбах на рынке нашли убежавшую из дома кошку. Рядовое на первый взгляд событие привлекло внимание СМИ, поскольку выяснилось, что беглянка за полгода преодолела по Европе не менее 950 километров, пока хозяйка ждала ее в нидерландском Тилбурге.

Издание Noen публикует фотографию черепаховой кошки по кличке Пеппер. На нее обратил внимание австрийский фермер. Кошка выглядела болезненно-худой и нервной. Известная защитница животных Элизабет Аблакер взялась обеспечить животное ветеринарной помощью.

"Кошка была в очень плохом состоянии, так что я отвезла ее в ветеринарную клинику в Людвигсдорфе", - рассказывает она.

"Когда я увидела ее, то подумала: "О, бедная". Она была очень худой. Я немедленно доставила ее к ветеринару", - приводит слова активистки телеканал ORF.

По словам ветеринара Конрада Хехенберга, кошка была злой, пугливой и очень голодной. Она пыталась защищаться от людей. "Мы думали, это обычный фермерский кот", - говорит врач.

Когда пациентке сделали рентгеновские снимки, был найден микрочип. Сохраненные в нем данные позволили определить, что кошку зовут Пеппер и жить она должна в Нидерландах.

Когда ветеринары и зоозащитница связались с хозяйкой потеряшки, та не могла поверить, что ее любимица нашлась - о ней не было никаких вестей с августа прошлого года. Выяснить, где Пеппер странствовала целых шесть месяцев, невозможно. Скорее всего, она путешествовала по Нидерландам, Германии и Австрии автостопом. Ей пришлось преодолеть не менее 950 километров.

Хозяйка Пеппер собирается на следующей неделе приехать за ней на машине. Сейчас кошка проходит интенсивное лечение. Она много ест, но все еще дичится людей и не очень им доверяет.

Фото из Twitter