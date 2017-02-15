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Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России, сообщает "Эхо Москвы".

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с зарубежными партнёрами, в том числе с США.

«Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнёрам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать её частью», — отметил Песков.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.