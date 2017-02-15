Трамп обвинил Обаму в воссоединении Крыма с Россией (3)

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В мире | 15 февраля 2017 года, 17:05

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России, сообщает "Эхо Москвы".

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с зарубежными партнёрами, в том числе с США.

«Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнёрам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать её частью», — отметил Песков.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Источник: news.rambler.ru
Комментарии 3
331 час назад
вот она американская дерьмократия . Взять- отдать,те.кто за Трампа голосовали-это не люди.. Еще других учат.Там люди голосовали за то,чтобы вернуться на Родину.
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eiroskeptiki.lv36 минут назад
Господин Трамп, вы бы так переживали за свою плотину - того гляди, прорвёт. А вы Крым, Крым...смотрите, чтобы у вас не смыло ваш американский Крым - целый штат Калифорнию с таким же климатом и растительностью, как в Крыму.
Строя демократию по всему миру, Америка вконец запустила свою инфраструктуру. Следующая напасть - посыпятся все железные дороги. Говорят, на некоторых участках поезда боятся разогнаться более 10 км/час....
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Алиса8 минут назад
Неужели больше заняться нечем? Так стул под задницей шатается,что моча в голову ударила?
О чём вообще речь,а Техасс и т.Д. и т.п.
Да кстати,про мягкость,а что база-то уплыла из под носа и не рыпнулись,руки коротки.
И вот незадача : плотина ведь и в океан смыть может, всяко бывает,что там Ванга говорила...
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