Трамп обвинил Обаму в воссоединении Крыма с Россией (3)
Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России, сообщает "Эхо Москвы".
«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 15, 2017
Накануне пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что президент США Дональд Трамп ожидает, что Россия займётся деэскалацией конфликта на Украине и «вернёт Крым».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет обсуждать тему Крыма с зарубежными партнёрами, в том числе с США.
«Президент России весьма терпеливо и последовательно разъясняет своим партнёрам и собеседникам причины, которые привели к тому, что крымчане приняли решение искать защиту у России и стать её частью», — отметил Песков.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Строя демократию по всему миру, Америка вконец запустила свою инфраструктуру. Следующая напасть - посыпятся все железные дороги. Говорят, на некоторых участках поезда боятся разогнаться более 10 км/час....
О чём вообще речь,а Техасс и т.Д. и т.п.
Да кстати,про мягкость,а что база-то уплыла из под носа и не рыпнулись,руки коротки.
И вот незадача : плотина ведь и в океан смыть может, всяко бывает,что там Ванга говорила...