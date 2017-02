В мире |

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму в том, что он допустил присоединение Крыма к России, сообщает "Эхо Москвы".

«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia?