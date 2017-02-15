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Представители потерпевших в деле о расстрелах 48 активистов Евромайдана в феврале 2014 года предоставили суду новое видео. На кадрах видно, что огонь ведется из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами, людьми в черной форме, сообщает «Громадське».

Авторы видео неизвестны. По словам представителей потерпевших, видео прислали на почту одному из них. Запись продемонстрировали во время заседания в Святошинском райсуде Киева и приобщили к делу.

Огонь ведут люди в черной форме из-за грузовиков, которые стоят перед бетонными баррикадами. Видно, как протестующие падают от ранений на Институтской улице.

Прокурор Департамента спецрасследований ГПУ Роман Псюк отметил, что запись подтверждает то, что наступления со стороны активистов не было. Они только хотели поджечь шины и создать дымовую завесу. Адвокат обвиняемых бывших бойцов «Беркута» Александр Горошинский считает, что на суд оказывают давление, а видео не предоставляет новой информации.

«Давайте не говорить того, чего нет. Надо дождаться экспертизы по баллистике», - сказал он.

Святошинский суд Киева рассматривает дело в отношении пятерых бывших сотрудников спецподразделения «Беркут», которых обвиняют в расстреле 48 активистов Евромайдана на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.