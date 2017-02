В мире |

МИД России поделился с журналистом Иваном Нечепуренко рецептом котлет по-крымски, удививших его в ведомственном буфете. Соответствующий пост опубликован в Twitter министерства в среду, 15 февраля.

В посте содержится технология изготовления блюда, записанная одним из поваров. Обращаясь к Нечипуренко, авторы твита сообщают, что рады расширению его гастрономических познаний. При этом существенных отличий от традиционных котлет по-киевски в опубликованном рецепте нет.

15 февраля Нечепуренко, работающий в американском издании The New York Times, Москве, опубликовал в Twitter пост о том, что котлеты по-киевски продаются в столовой МИД под новым названием — «котлета по-крымски».

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR