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МИД России поделился с журналистом Иваном Нечепуренко рецептом котлет по-крымски, удививших его в ведомственном буфете. Соответствующий пост опубликован в Twitter министерства в среду, 15 февраля.

В посте содержится технология изготовления блюда, записанная одним из поваров. Обращаясь к Нечипуренко, авторы твита сообщают, что рады расширению его гастрономических познаний. При этом существенных отличий от традиционных котлет по-киевски в опубликованном рецепте нет.

@INechepurenko Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний :)) pic.twitter.com/e1NUyjach1 — МИД России (@MID_RF) February 15, 2017

15 февраля Нечепуренко, работающий в американском издании The New York Times, Москве, опубликовал в Twitter пост о том, что котлеты по-киевски продаются в столовой МИД под новым названием — «котлета по-крымски».

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017

Котлета по-киевски готовится из отбитого куриного филе, начиненного сливочным маслом (есть версии с добавлением грибов, сыра и других наполнителей). Сбоку торчит куриная косточка, за которую блюдо можно держать (для защиты пальцев от ожога на нее надевается бумажная папильотка). Версий происхождения названий несколько, самая распространенная гласит, что оно произошло от названия ресторана.