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В Сети опубликовали несколько неизвестных ранее цветных фотографий известной американской актрисы Мэрилин Монро. В кадре звезда позирует с округлившимся животом: она ждет ребенка от партнера по фильму "Давай займемся любовью" Ива Монтана.

Как пишет Daily Mail, в ноябре прошлого года уникальная серия снимков была продана на аукционе в Голливуде за 2240 долларов. Их приобрел Тони Майклс, который и поделился с журналистами редкими кадрами.

Автором "беременных слайдов" стала близкая подруга Монро Фрида Халл. Фотографии были сделаны в июле 1960 года в Нью-Йорке в перерывах между съемками картины "Неприкаянные". На тот момент Мэрилин было 34 года.

"Монро хранила в секрете свою беременность, прежде чем "потерять" ребенка во время посещения больницы. Фрида гордилась тем, что хранила эти снимки у себя и тем, что оставила в тайне секрет своей подруги до конца своих дней", − рассказал журналистам Тони Майклс.

Халл скончалась в 2014 году и Майклс купил кадры беременной Монро, потому что только он знал их историю.

Известно, что Мэрилин хотела иметь детей, но так и не смогла родить. До потери ребенка от Монтана у нее было три выкидыша.