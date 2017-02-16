В мире |

Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко обратил внимание на табличку у известного блюда в столовой МИД РФ в Москве.

Напротив классических куриных котлет в панировке, известных как котлеты по-киевски, висела надпись "Котлеты по-крымски".

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR — Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017

Котлеты подавали вместе с гарниром «салат-микс». Сам журналист решил не акцентировать внимание на том, что привычное блюдо в МИД РФ просто переименовали: «Не хочу, чтобы Мария Владимировна [Захарова] меня размазала».

Вскоре в российском МИД ответили Нечепуренко и опубликовали рецепт котлет от повара из столовой:

«Подготовленное филе цыпленка надрезать и развернуть в обе стороны. Слегка отбить, посолить, поперчить. Положить кусок сливочного масла. Завернуть все края и придать форму "еловой шишки". Запанировать в белой панировке и льезоне (смесь яиц и молока), повторить два раза. Обжарить во фритюре при t° 180».

@INechepurenko Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний :)) pic.twitter.com/e1NUyjach1 — МИД России (@MID_RF) February 15, 2017

Как пишет tjournal.ru, судя по всему, рецепт котлет по-крымски ничем не отличается от обычных котлет по-киевски — за исключением того, что их делают в здании МИД РФ.

@INechepurenko @mfa_russia did it taste more like Ukraine or Russia? — max seddon (@maxseddon) February 15, 2017

Источник: tjournal.ru