Теперь по-крымски: в столовой МИД РФ переименовали котлеты по-киевски (6)

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В мире | 16 февраля 2017 года, 11:36

Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко обратил внимание на табличку у известного блюда в столовой МИД РФ в Москве.

Напротив классических куриных котлет в панировке, известных как котлеты по-киевски, висела надпись "Котлеты по-крымски".

Котлеты подавали вместе с гарниром «салат-микс». Сам журналист решил не акцентировать внимание на том, что привычное блюдо в МИД РФ просто переименовали: «Не хочу, чтобы Мария Владимировна [Захарова] меня размазала».

Вскоре в российском МИД ответили Нечепуренко и опубликовали рецепт котлет от повара из столовой:

«Подготовленное филе цыпленка надрезать и развернуть в обе стороны. Слегка отбить, посолить, поперчить. Положить кусок сливочного масла. Завернуть все края и придать форму "еловой шишки". Запанировать в белой панировке и льезоне (смесь яиц и молока), повторить два раза. Обжарить во фритюре при t° 180».

Как пишет tjournal.ru, судя по всему, рецепт котлет по-крымски ничем не отличается от обычных котлет по-киевски — за исключением того, что их делают в здании МИД РФ.

Источник: tjournal.ru

Комментарии 6
Катись1 минуту назад
Опять вылезла, инфекция ты генитальная, сама то ты где находишься,наверное уж точно не в золоте.Или в Россию не пущают,что так бесишься. Связи не вижу в твоих выводах, только злость и зависть.И с веткой тоже всё время промахиваешься. Не пачкай здесь.
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Циля13 минуты назад
Котлеты по-крымски, кофе "Русиано". Сразу видно, что "великая" страна не только в жопе, но и начинает в ней обустраиваться.
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Алиса16 минут назад
А вы-то зачем об этом написали? Что это за новость?Фамилия у этого корреспондента какая?
Вот и ответ.Зачем встреваете,ну нет ума и нет Крыма.Обидно вам,что и не будет.
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