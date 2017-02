В мире |

Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко обратил внимание на табличку у известного блюда в столовой МИД РФ в Москве.

Напротив классических куриных котлет в панировке, известных как котлеты по-киевски, висела надпись "Котлеты по-крымски".

In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR