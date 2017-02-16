Теперь по-крымски: в столовой МИД РФ переименовали котлеты по-киевски (6)
Корреспондент The New York Times Иван Нечепуренко обратил внимание на табличку у известного блюда в столовой МИД РФ в Москве.
Напротив классических куриных котлет в панировке, известных как котлеты по-киевски, висела надпись "Котлеты по-крымски".
In the Russian Foreign Ministry's canteen what is really a Chicken Kiev is called Chicken Crimea. pic.twitter.com/JUwr7166BR— Ivan Nechepurenko (@INechepurenko) February 15, 2017
Котлеты подавали вместе с гарниром «салат-микс». Сам журналист решил не акцентировать внимание на том, что привычное блюдо в МИД РФ просто переименовали: «Не хочу, чтобы Мария Владимировна [Захарова] меня размазала».
Вскоре в российском МИД ответили Нечепуренко и опубликовали рецепт котлет от повара из столовой:
«Подготовленное филе цыпленка надрезать и развернуть в обе стороны. Слегка отбить, посолить, поперчить. Положить кусок сливочного масла. Завернуть все края и придать форму "еловой шишки". Запанировать в белой панировке и льезоне (смесь яиц и молока), повторить два раза. Обжарить во фритюре при t° 180».
@INechepurenko Уважаемый Иван, рады расширению горизонта Ваших гастрономических познаний :)) pic.twitter.com/e1NUyjach1— МИД России (@MID_RF) February 15, 2017
Как пишет tjournal.ru, судя по всему, рецепт котлет по-крымски ничем не отличается от обычных котлет по-киевски — за исключением того, что их делают в здании МИД РФ.
@INechepurenko @mfa_russia did it taste more like Ukraine or Russia?— max seddon (@maxseddon) February 15, 2017
Источник: tjournal.ru
Вот и ответ.Зачем встреваете,ну нет ума и нет Крыма.Обидно вам,что и не будет.