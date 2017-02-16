Путин обвинил НАТО в постоянных провокациях России (2)

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В мире | 16 февраля 2017 года, 17:20

Президент Владимир Путин заявил, что расширение НАТО проводится с целью сдерживания России как основной угрозы для альянса, Москву постоянно провоцируют и стремятся втянуть в конфронтацию, не прекращаются попытки вмешательства во внутренние дела.

Как отметил президент России, обстановка в мире не стала стабильной, вызовы и угрозы обострились, усилилось военно-политическое соперничество, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в ряде стран Ближнего Востока и Африки идут конфликты с участием террористических армий, получающих поддержку со стороны некоторых стран.

Напомним, в октябре прошлого года премьер Черногории Мило Джуканович заявил о скором вступлении страны в НАТО. При этом против членства в НАТО выступает значительная часть населения Черногории.

В июле 2016 года Путин заявил, что Москва столкнулась в свое время с наплевательским отношением к ее позиции, включая ситуацию с расширением НАТО. «Вот опять, принимают Черногорию, Монтенегро. Кто угрожает Черногории?» – задал вопрос президент России.

Источник: РИА Новости
Комментарии 2
Лёлик37 минут назад
НАТО , на грубость нарывается...
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Булава17 минут назад
нас постоянно терроризируют.Мне кажется мы сами в этом виноваты.Нехрен этим тварям всё прощать.Мы стали слизняками и приспособленцами.Они заразили многих из нас ложными ценностями- шмутками,тряпками,автомобилями и сомнительными удовольствиями.Эти скоты и убийцы понимают только одно- силу.Хватит уже слюни пускать.Добрые и ласковые мы должны быть дома.Но с наружи,для англо-саксов и их шавок,мы должны быть жёсткими и резкими.Только так и не иначе.Они гнобят славянский Мир всю его историю.Может уже хватит???
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