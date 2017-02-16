Генсек НАТО: жесткий диалог с Россией - залог добрососедских отношений (4)
«Мы должны объединить диалог с надежным сдерживанием. Это тот урок, который мы выносим (...) Это сработало во время холодной войны в отношении Советского Союза, это правильная стратегия в общении с РФ в совершенно новой обстановке в области безопасности сегодня», — сказал генсек альянса.
Ранее Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не хочет холодной войны с Россией, а также подчеркивал, что с Москвой можно поддерживать добрососедские отношения, «если вы сильны, тверды и предсказуемы».
15 февраля глава американского военного ведомства Джеймс Меттис заявил, что переговоры с Россией необходимо вести с позиции силы. По его мнению, Североатлантический альянс должен быть готов защитить себя, если Кремль «захочет действовать вопреки международному праву».
В ответ на эти слова министр обороны России Сергей Шойгу потребовал от американской стороны разъяснений. Он также добавил, что вести переговоры с Москвой с позиции силы бесперспективно.
Другими словами, если ты своей жене пару раз по лицу кулаком заехал, то он тебя сразу любить начинает? Не на основе равноправия и уважения друг к другу, а вот с позиции силы: дал по харе и любовь насупила.
И потом, в таком ключе я надеюсь увидеть финал НАТОвского подхода к диалогу с Россией. Как вы потом как крысы по щелям прятаться будете.
Но поскольку ни первое, ни второе, ни третье в полной мере не относится ни к НАТО, ни к пресловутому западу - диалог, получается, невозможен? Ну так может лучше просто сдаться Москве?