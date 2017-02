В мире |

Жительница испанского города Бургос родила здоровых близнецов в 64 года. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет BBC News.

Девочка и мальчик появились на свет путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, жизни матери и малышей ничто не угрожает.

