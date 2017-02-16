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Жительница испанского города Бургос родила здоровых близнецов в 64 года. Об этом в четверг, 16 февраля, пишет BBC News.

Девочка и мальчик появились на свет путем кесарева сечения. Операция прошла без осложнений, жизни матери и малышей ничто не угрожает.

Spanish 64-year-old gives birth to healthy twins in Burgos https://t.co/WrEz9sa8wI — BBC News (World) (@BBCWorld) February 16, 2017

Женщина, имя которой не сообщается, лечилась от бесплодия в США. В 2012 году она родила дочку, которую забрали сотрудники социальной службы из-за плохого финансового положения матери. Сможет ли испанка взять на себя воспитание близнецов, пока неизвестно.

В декабре 2016 года стало известно, что жительница китайского города Чанчунь родила ребенка в 64 года. Она побила рекорд как самая возрастная в стране женщина, которая произвела на свет здорового малыша. Ей удалось забеременеть с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения.