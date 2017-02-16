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Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у него практически нет сомнений в том, что Россия вмешалась или пыталась вмешаться в выборный процесс в других странах. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.

«Сейчас я бы сказал, что у меня мало сомнений насчет того, что они (русские. — «Газета.Ru») вмешивались или пытались вмешиваться в ряд выборов в демократических государствах», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы в США.

Ранее глава Пентагона назвал условия сотрудничества с Россией.