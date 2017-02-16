Глава Пентагона почти не сомневается во вмешательстве России в выборы других стран (1)
В мире | 16 февраля 2017 года, 16:13
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что у него практически нет сомнений в том, что Россия вмешалась или пыталась вмешаться в выборный процесс в других странах. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в штаб-квартире НАТО.
«Сейчас я бы сказал, что у меня мало сомнений насчет того, что они (русские. — «Газета.Ru») вмешивались или пытались вмешиваться в ряд выборов в демократических государствах», — сказал Мэттис, отвечая на вопрос о вмешательстве России в выборы в США.
Ранее глава Пентагона назвал условия сотрудничества с Россией.
Источник: Газета.ru
Выходит его Путин главой Пентагона поставил?
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