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Работающие в США выходцы из разных стран мира планируют сегодня бастовать. В ряде городов США сегодня они проведут «День без иммигрантов».

Участники акции тем самым продемонстрируют, насколько важную роль играют иммигранты в экономике Америки.

Как передает The Associated Press, они также намерены выразить недовольство миграционной политикой президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп подписал указ, запрещающий на 90 дней въезд в США выходцев из семи мусульманских государств — Ирана, Ирака, Сирии, Судана, Ливии, Сомали и Йемена. Эта мера вызвала в Америке многочисленные протесты.

Наложенный Трампом запрет был приостановлен федеральным судом, администрация подала апелляцию, но получила отказ. Президент же пообещал продолжить борьбу против этого решения в судах.