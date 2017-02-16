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Ролевая игра с использованием наручников закончилась для шведской пары вызовом полиции, сообщает The Local со ссылкой на Stockholm Direkt.

Стокгольмская пара решила привнести острые ощущения в свою сексуальную жизнь и устроила ролевую игру с наручниками. Однако вскоре они были вынуждены вызвать полицейских, потому что выяснилось, что ключ от наручников потерялся: один из партнеров оказался закованным, в то время как второй не мог ничем ему помочь.

Полицейские прибыли в дом, расположенный в северном пригороде Стокгольма Тебю, в районе 17 часов в субботу.

"Было сложно удержаться от смеха, особенно в конце смены", - рассказал полицейский Мартин Ферм.

По его словам, один из любовников выглядел довольным, а второй - смущенным. Полицейский признался, что многое повидал за время службы и был готов к тому, что когда-нибудь ему придется выехать на подобный вызов, тем более что об этом предупреждали в полицейской академии.