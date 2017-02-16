Трамп: я унаследовал от Обамы бардак (2)
В мире | 16 февраля 2017 года, 20:43
Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-президента США Барак Обама оставил ему «бардак» как внутри страны, так и за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.
«Я унаследовал бардак, бардак — внутри страны и за рубежом», — сказал американский президент.
Ранее Трамп прокомментировал отношение Обамы к присоединению Крыма. Президент США указал, что Обама допустил присоединение Крыма к России.
«Крым был взят Россией во время администрации Обамы. Обама был слишком мягок по отношению к России?» — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Источник: Газета.ru
Унаследовал бардак?Разве в супердержаве это возможно?Теперь будете разводить кавардак.
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Сидит "казачек" в СМИ и надергивает инфу из лысой бошки "западных ценностей".
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