В мире |

Жителям Японии выпала уникальная возможность сделать свой вклад в проведение у них в стране Олимпийских игр 2020 года.

Данный проект был запущен с целью сокращения затрат на проведение Олимпийских игр в столице Японии. Бюджет мероприятия на сегодняшний день перевалил за 26 миллиардов долларов, хотя изначально планировалось, что организаторы потратят не более 16,8 миллиардов.

Организационный комитет Олимпийских игр в Токио уверяет, что они смогут собрать до восьми тонн металла с устаревших мобильных и прочих электронных устройств. Золото, бронза и серебро из них будут извлечены для того, чтобы создать 5 тысяч Олимпийских и Параолимпийских медалей.

Известно, что с такими же проблемами столкнулись организаторы в Рио-де-Жанейро, но они нашли более хитрый способ. Все золотые медали оказались позолоченным серебром, а бронзовые и вовсе были сделаны исключительно из меди.